SBL》胡凱翔飆31分 裕隆本季首勝勇士

裕隆胡凱翔（中）昨狂飆31分，締造生涯新高。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕本季對上富邦勇士一勝難求的裕隆，昨展現強烈企圖心，全隊轟進15顆三分球，加上胡凱翔飆出生涯新高31分，終場以105：75終止4連敗，也拿下本季對戰首勝。

裕隆近期飽受傷兵的困擾，呂政儒、周柏臣皆高掛免戰牌，也讓主帥李啟億自嘲「都快可以組一支國家隊了」，但他認為，雖然人少但打起來團結，是贏球關鍵，「對方可能也輕敵，畢竟從上季季後賽到這季，他們對我們都沒輸過。」

李啟億認為，主力球員無法上場，是磨練年輕人的好機會，他也點名投進3顆三分球的潘冠翰，「他最近勤練三分球，若能在比賽時發揮，確實是名可用之兵。」

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前鋒胡凱翔手感火燙，三分球6投5中，攻下31分締造生涯新高，他透露，賽前教練和隊友都告訴他，若他不進攻，隊上也沒其他人，讓他有扛起進攻責任的自覺，「因為很想止敗，盡力去打。」

胡凱翔透露，昨日陣容剛好是去年他們在夏季聯賽奪冠的陣容，打起來信心十足，也確信能止敗。

替補立大功 狂勝30分

勇士本季取得對戰優勢，昨卻以30分之差慘敗，教頭許晉哲表示：「對手想贏球的企圖心強烈，替補的球員也想證明自己，各方面數據都贏過我們。」勇士賈西亞繳出全隊最高15分，劉韋辰14分次之。

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