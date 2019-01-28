SBL》天使3分彈 救了台銀

璞園教頭麥班達（右二）因兩次技術犯規遭驅逐出場。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕目前戰績位居後段班的台銀、璞園，昨陷入激戰，璞園教頭麥班達因兩次技術犯規遭驅逐出場，台銀則靠著天使最後4.3秒的關鍵三分彈，以103：102險勝，終止3連敗。

台銀天使（右）飆進致勝3分球，與隊友狂吼慶賀。（記者林正堃攝）

麥班達首遭驅逐出場

麥班達首節尾聲吞下技術犯規，第3節倒數2分鐘時吞下第2次技術犯規，生涯首度遭驅逐出場。他表示，這種感覺很奇怪，應該得在場上與球員並肩作戰，卻只能看直播，並委屈地說：「第1次抗議是為了激勵球員，但第2次我是在罵老吳（吳家駿），不知道為何被吹技術犯規？」

賽後裁判開會討論，認為麥班達2次技術犯規都是針對裁判，將會被禁賽1場且罰款1萬元，而璞園方面則表示，若確定禁賽會進行申訴。

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台銀天使昨投進4顆三分球，砍下全隊最高39分，他表示，對手採取1對1防守，並未對他造成威脅，反而習慣這樣的打球方式，且39分是他打職業籃球以來新高。

台銀教頭韋陳明也肯定天使的表現，「他只要能解決過於黏球的問題，會是個相當物超所值的球員，他還可以更好。」至於今年過年規劃，韋總表示，只會放5天假，提早進行訓練，「大家都說勤能補拙，我們現在也確實很『拙』，既然戰績不好，就更努力一些。」〈

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