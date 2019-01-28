去年差點棄拍 王泰崴、蘇珮綾 「乒」上世桌國手

蘇珮綾（桌協提供）

〔記者許明禮／台北報導〕去年都曾想過要放棄桌球的王泰崴和蘇珮綾，昨天在拿到世界及亞洲錦標賽國手門票後，決定要為自己再拚一次。

王泰崴（桌協提供）

合庫隊王泰崴昨在108年度桌球國手排名賽男子組第2次決賽最終戰，克服局數1：3落後，以4：3逆轉一銀隊廖振珽，首度入選世錦賽國手。

大器晚成的王泰崴，去年因入伍當憲兵，整整4個月沒練球，球感有些生疏，但上個月國手選拔賽奮戰至倒數第2輪仍選上，讓不少人都驚呆了。

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王泰崴表示，其實選上國手已達成目標，這次排名賽只求盡力打，沒想到能入選世錦賽代表隊。能扳倒世界排名53的廖振珽，完全是贏在心態，比對手更能放開去打，「他的實力、世界排名都優於我，我輸他很正常，贏了算賺到。」

女子組方面，去年世青賽勇奪女單銅牌的蘇珮綾，先後擊退黃歆、黃禹喬，決賽再以4：1擊敗昔日國泰學姊李昱諄，搭上國手末班車。

去年從淡江高中畢業後，蘇珮綾原本也想放下球拍，專心在課業上，但在青奧和林昀儒聯手摘下混合團體銅牌後，她重新找到目標，去年底首度入選成人國手，第1次參加排名賽就拿下世錦賽及亞錦賽門票。

本週四就要過19歲生日的蘇珮綾說：「這次排名賽沒想太多，就是球來就打，前2輪還不適應比賽的氣氛，有點小緊張，今天每一顆球都鼓勵自己，腳要動起來。」

女子組另一張門票由國泰女將劉馨尹在第2次決賽以4：2力退隊友劉昱昕拿下。

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