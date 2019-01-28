「10年長約」成歷史? 大聯盟球隊學乖了

太空人老闆克蘭指出簽10年以上的長約，對球隊的風險太高。（資料照）

史砲101億元大約 馬查多、哈波想超越

大聯盟球員10年（或以上）長約

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟新球季再過兩週就要展開春訓，都要尋求10年長約的馬查多、哈波依舊乏人問津。

太空人老闆克蘭指出，球隊經營方針已改變，愈來愈重視球員的價值，很多交易其實都沒發生作用，雖然不是每紙10年合約的結局都是災難，但畢竟帶給球隊的風險太高，投資失敗的案例也很多，球隊不願再對自由球員開出10年長約。

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太空人老闆：風險太高

馬查多、哈波都想爭取10年甚至更長合約，目標是總值超越史坦頓2014年創下的3億2500萬美元（約101億台幣），日前馬查多為加盟洋基，一度降價至追平A-Rod的10年2億7500萬美元。克蘭認為，目前球隊會用更多數據分析球員價值，10年長約可能不會再出現。

大聯盟史上出現9次10年或更長合約，A-Rod就簽2次，但這2紙合約都沒走完，2007年季後決定動用逃脫條款，與洋基重簽總值更高的10年合約，2016年被迫提前退休，他也只在第1次合約期間，交出優於拿到10年約前的成績。

現役球員中，普侯斯、卡諾簽10年約後的表現江河日下。最災難的是杜洛威斯基，兩度受傷開刀致使球季提前結束，2015年被交易到藍鳥後仍飽受傷勢所苦，去年更整季無法出賽，藍鳥不等合約走完就認賠釋出；月初雖被洋基簽下，身價卻跌至大聯盟底薪55.5萬美元。

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