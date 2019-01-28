馬查多、哈波一次集滿? 白襪「理性」二選一

白襪對自由球員市場上的兩大A咖馬查多、哈波（見圖，資料照）都有興趣，但考量薪資上限與未來團隊薪資空間，不太可能兩人同時網羅。

〔記者徐正揚／綜合報導〕白襪昨天舉行球迷會，面對球迷高喊「馬查多！」總經理哈恩坦言，自由球員市場上的兩大A咖馬查多、哈波，白襪都有興趣，考量薪資上限與未來團隊薪資空間，不太可能兩人同時網羅。

ESPN、今日美國披露白襪開價7年1.75億美元爭取馬查多，卻遭經紀人以「報導不實」否認。（資料照）

短期有幫助 長遠非好事

哈恩指出，白襪進行重建已經6年，年輕球員逐漸可以獨當一面，球團希望從自由球員市場補強戰力，若無收穫一定會讓球迷失望。同時簽下馬查多、哈波可能對球隊實力有短期幫助，卻讓未來幾年的操作受到限制，以長遠來看不是好事。

白襪連續6季勝率低於5成，上季吞下100敗是大聯盟3支100敗球隊之一，在隊史則繼1970年後再次100敗，季後補強動作頻頻，爭取馬查多尤其積極，日前被ESPN、今日美國披露正式開價7年1.75億美元，卻遭經紀人以「報導不實」否認。

1.75億美元搶馬查多 經紀人否認

已經12年沒打進季後賽的教士，最近成為白襪的最大對手，美媒披露，由於自由球員市場很不熱絡，教士收到的報價沒有預期中高，決定出手競爭馬查多，希望近日內能與馬查多當面會談，地點可能在邁阿密。

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