36歲韋蘭德 想投到45歲

太空人韋蘭德，對延長合約採開放態度。（資料照）

〔記者徐正揚／綜合報導〕韋蘭德去年在美聯塞揚獎票選排第2，即便2月就滿36歲仍是一尾活龍。昨天他出席太空人球迷會時表示，雖然球團還沒開始討論，對延長合約他採開放態度，還暗示想再戰10年投到45歲。

對延長合約 採開放態度

韋蘭德上季先發34場、投214局、防禦率2.52、優質先發26場等數據都排大聯盟前5名，奪290Ｋ是美聯最多，WHIP值0.9是大聯盟最優，平均每9局12.2Ｋ、三振保送比7.84都是生涯單季最佳，7年1億8000萬美元合約將於季後到期。

韋蘭德指出，不久之前曾以為職業生涯即將結束，在這年齡還能保持健康必須做出很多犧牲，投到45歲仍是頂尖球員是激勵他的主因，他很想再拿1次塞揚獎，更重要的是還能上場投球、吃局數、幫助球隊贏球。

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韋蘭德明年有2200萬美元的特殊條件選擇權，只要塞揚獎票選進前5名便自動生效，太空人可能提前與他延長合約，他表示，目前還沒討論，但他不會反對。總經理魯諾認為，韋蘭德、柯爾明年都會成為自由球員，球團會在某個時間點嘗試留人。

針對自由球員市場近乎急凍，韋蘭德認為，問題出在大聯盟2/3沒有競爭力的球隊，只會湊熱鬧卻不願投資提高競爭力，致使許多球員無法拿到滿意的合約，這個現象必須盡快導正。

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