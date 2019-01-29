印地安人三壘援軍 官網點名張育成

張育成（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕今年球季大聯盟賽場除了陳偉殷、林子偉，印地安人張育成也有機會搶下一席內野先發，端看春訓成績和教練團安排。大聯盟官網預測，印地安人今年先發三壘手仍是球星拉米瑞茲，但他一旦移防，就是張育成的機會。

張育成2014年以游擊手身分進入印地安人體系，不過由於大聯盟游擊位置已有球星林多，張育成加練二壘、三壘，去年在小聯盟守了20場三壘，守備率9成57。

去年張育成在3A繳出打擊率2成56、13轟，球團讓他去打冬季聯盟，他在23場出賽打擊率高達3成37、4轟，還曾受大聯盟官網訪問。張育成返台時曾分享，3A打擊教練修正他的揮擊仰角，幫助他突破季初低潮。

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大聯盟官網日前預測各隊新人王人選，張育成就曾被提及。昨官網也指出，去年拉米瑞茲曾移防二壘，原本的二壘手奇普尼斯則移防外野，當時的三壘手是狄亞茲，如今狄亞茲被交易，印地安人三壘替補人選有從海盜得來的莫洛夫，也有自家農場培育的張育成。

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