皇家快攻至上 盜壘王即將畫押

梅瑞菲德（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟近幾年重砲手當道，小市場的皇家隊選擇改以速度戰建軍，先發、板凳都不乏快腿。昨官網報導，皇家接近和兩屆美聯盜壘王梅瑞菲德完成4年續約，確立進攻方針。

梅瑞菲德去年以192支安打、45次盜壘領先美聯，且二度拿下盜壘王頭銜，皇家積極留下這位主將，即將和他簽下4年1625萬美元（約5.03億台幣）合約，另包含第5年球隊選擇權。

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皇家快腿如雲，除了梅瑞菲德，去年底簽下單季曾跑出59盜壘的前紅人快腿漢米爾頓，23歲游擊手小孟德西，去年僅出賽75場就繳出32盜，板凳席上還有專職代跑戈爾。皇家去年團隊117盜壘排名聯盟第6，去年底就有媒體討論，今年若幾位年輕小將提升上壘率，團隊或有機會上看200盜。

值得一提的是，27歲的戈爾2014年升上大聯盟，卻在去年被交易到小熊後才擊出大聯盟生涯首安，生涯打擊率僅0.063，但跑出27次盜壘，打擊實力不如人，卻靠一雙快腿保住大聯盟頭路。

去年底皇家以1年約將戈爾找回來，今年定位也很可能是專職代跑，在現今替補工具人都還需打擊火力的年代，實屬異類。

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