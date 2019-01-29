重掌龍頭 3人選最對「味」

前味全龍總教練徐生明。（本報資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕頂新有意恢復味全龍重返中職，前董事長魏應充日前拜訪前龍隊總教練徐生明遺孀謝榮瑤，認同找前味全球員或教練進入教練團，以個人資歷來看，葉君璋、呂明賜、黃煚隆都是總教練的合適人選。

統一獅羅敏卿（下）衝本壘，被味全龍捕手葉君璋（上）刺殺出局。（本報資料照）

葉君璋 最熟悉中職

葉君璋於1996年加入龍隊，迅速坐穩當家捕手，連續4年隨隊打總冠軍賽，是龍隊締造3連霸的核心成員，義联集團接手興農牛時，最初規劃由他擔任總教練，2014年12月他接任義大犀牛副領隊，隔年6月出任總教練，2016年率隊勇奪年度總冠軍。

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葉君璋於富邦接手義大犀牛後續任總教練，到去年7月30日請辭前，累計職棒總教練資歷將近4年、職掌兵符共372場，在前味全球員僅次於林易增，對中職目前生態也最熟悉，一旦與富邦的合約於年底到期，可以無縫接軌率隊從二軍打起。

1994年1月底味全龍球員參加「龍獅虎象加鷹熊」的新春特別節目錄影，黃平洋（左）、呂明賜（右）先向觀眾朋友拜早年。（本報資料照）

呂明賜 資歷最完整

呂明賜大葉君璋8歲，陸續擔任誠泰COBRAS、La new熊、興農牛教練共7年，2008年奧運期間在熊隊代理總教練16場，2012年起接任台北興富發總教練，2013年東亞運、2014年亞運更出任國家隊總教練，資歷相當完整。

味全龍球員黃煚隆。（本報資料照）

黃煚隆 徐總接班人

龍隊從成軍到解散，黃煚隆是3位「全勤」球員之一，陸續擔任中信鯨、興農牛、義大犀牛教練共8年，2004年在鯨隊、2013年在犀牛兩度因為徐生明開刀、猝逝代理總教練共22場，當年龍隊如果沒解散，他接棒徐生明擔任總教練的呼聲最高。

時任中信兄弟總教練的吳復連。（資料照，記者林正堃攝）

吳復連 隱藏版人選

若把「前味全球員」的範圍擴大到業餘時期，還有1位隱藏版人選，曾在台中金剛、誠泰COBRAS、中信兄弟累計6年總教練資歷的吳復連，就讀文化大學時是味全成棒隊主力球員，1990年自日返台只想回到母隊，礙於統一獅也想爭取，被迫參加年底選秀，卻被兄弟象挑走。

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