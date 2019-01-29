龍隊復興基地 高層尬意新竹

新竹市中正棒球場。（資料照，記者王駿杰攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕「新味全龍」的主場選在哪？這是球團經營企劃書中必列的一項，頂新集團必須載明「主場規劃」，且要確保和其他中職4隊的主場沒有重複，目前新竹、高雄和台北都是可能選項。

扣除統一獅的台南、中信兄弟的台中、桃猿的桃園、富邦悍將的新北，目前六都中，台北和高雄都沒有職棒球隊。不少圈內人士都認為味全龍若進軍高雄澄清湖球場，或留在台北大本營，都是不錯的選擇，而據悉頂新集團則屬意新竹為主場。

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這三大城市各擅勝場，《自由體育》在此提供分析做為參考：

落腳風城 具有歷史意義

新竹棒球場目前正在重建中，儘管之前為人詬病球場附近腹地太小，但新竹消費能力強，「新味全龍」若以此為主場，也有可能複製當年桃猿從高雄移師桃園的票房奇蹟。更重要的是，味全龍在職棒元年拿下總冠軍的拋彩帶之地就在新竹，有其歷史意義。

桃猿當年前進桃園時，也不被外界看好，味全龍在重組後若以新竹為主場，有機會收到同樣奇效。只是新竹球場重建工作可能要到2021年底才完工，味全龍若後年可投入一軍賽事，可能必須先以各地為「家」。

高雄市澄清湖棒球場。（資料照，記者黃志源攝）

南遷高雄 可炒南部票房

儘管味全龍和高雄沒有淵源，且南部球迷的進場意願較低，都減少澄清湖球場的「中選」機率。但高雄新任市長韓國瑜上任後，對於任何能讓「錢進來」的企業都展開雙手歡迎，在這波韓流效應下，外界對於高雄的前景持樂觀態度，包括中職會長吳志揚在內，都希望味全龍能考慮高雄。

高雄市府目前對於澄清湖球場再迎職棒隊伍進駐的態度積極，也正在和統一獅隊洽談球場租借事宜。但若味全龍選擇高雄，相信更能獲得當地民眾歡迎，進而帶動南部看球文化。

台北市天母棒球場。（資料照，記者劉信德攝）

入主天母 喚醒熱血球魂

頂新集團是以台北為大本營，味全總部也在台北，若選擇首善之都當主場，相信也能喚醒老球迷過去在台北球場觀看「龍象大戰」的熱血魂。

由於台北大巨蛋尚不知何時完工，目前只有天母球場可供選擇，但因限制較多，若味全要以天母為家，還需要台北市府幫忙。天母球場因考量附近居民需求，目前週一至四不能安排職棒比賽，週五比賽則需提早半小時開打，但若台北市體育局能和居民再次協商，或許有解套的機會。

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