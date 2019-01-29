SBL上半季 5大精彩時刻回顧

富邦勇士「本土洋將」蔡文誠（資料照）

記者粘藐云／專題報導

裕隆「男模」呂政儒（資料照）

第16季SBL超級籃球聯賽上週進行農曆年前封關戰，回顧上半季，位居前段班的台啤、金酒各自以連勝寫下隊史新紀錄，聯盟新任得分王呂政儒登基，本土洋將蔡文誠闖出一片天，《自由體育》整理出最值得紀念的五大精彩時刻。

金酒前鋒張容軒（資料照）

弱旅變強權 金酒首嘗7連勝

金酒本季打出隊史最佳7連勝，上半季結束暫居龍頭。（資料照）

金酒本季找來夏普、貝斯「雙鋒衛搖擺人」助拳，拉出隊史最佳7連勝，本季排名維持在前段班，甩開弱旅的形象。

台啤主控蔣淯安（資料照）

眼看球隊戰績起飛，貝斯卻在去年12月中因抽大麻遭逮，球團當機立斷開除，震驚不少球迷。隨後金酒陸續找來伍茲、天使救火，一度陷入連敗低潮，直到網羅克羅埃西亞的射手佐藍才逆轉頹勢。

上半季結束，金酒以16勝9負暫居龍頭，教練吳俊雄表示，首次在上半季結束能有這麼好的成績，未來得向傳統強權學習，當個永恆強者，下半季維持競爭力。

創綠色奇蹟 台啤開季6連勝

台啤本季以「歐洲連線」塞瑟夫、愛德，搭配本土的蔣淯安，打出令人驚豔的團隊球風，寫下隊史最佳的開季6連勝，一度高居聯盟首位，再創綠色奇蹟。

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台啤季中一度遭遇傷兵問題，主控蔣淯安額頭受傷，黃泓瀚也因傷缺陣，跌落龍頭寶座，但隨著兩人回歸，再次拉出一波4連勝，在封關前以半場勝差緊咬第1名的金酒。主帥周俊三透露，先前因手指骨折的射手黃聰翰，預計在下半季歸隊，陣容更完整的台啤，可望再掀起一波綠色旋風。

邁向5000分 呂政儒史上得分王

裕隆「男模」呂政儒上季帶領球隊拿下例行賽第一，並抱走年度MVP獎項。

本季呂政儒表現持續亮眼，繳出場均12.9分、2.8籃板，他先在1月初達成生涯800顆三分球里程碑，為聯盟最多，且目前生涯累積得分4917分，正式超越「少俠」田壘的4883分，成為聯盟史上得分王，一舉刷新兩大重要紀錄。

近期呂政儒因腳扭傷缺陣，下半季回歸後可望再締造新猷，朝著生涯5000分努力，也是聯盟史上第1位朝該里程碑叩關的球員。

甩桃色風波 張容軒3000分達陣

31歲的金酒前鋒張容軒，去年12月在彰化場賽事達成生涯3000分，為聯盟史上第15人，目前累積得分3090分。

挺過桃色新聞風波，張容軒上季轉戰金酒，繳出例行賽生涯最佳的場均15.8分，並入選年度第一隊，打出代表作。

張容軒本季完成生涯3000分里程碑，達標後他感性地表示，心裡感觸很多，現階段只想做一個單純的籃球員，好好幫助球隊，運用自己的經驗幫助隊上年輕球員。

史上第2位 蔡文誠2000籃板

本季在雙洋將夾擊下，富邦勇士「本土洋將」蔡文誠殺出重圍，達成生涯第2000個籃板，也是繼田壘之後再有球員達成這項里程碑。

蔡文誠在1月17日與達欣一戰，搶下生涯第1987個籃板球，正式超越前璞園隊友Q.戴維斯的1986個，成為史上第2名。

兩天後蔡文誠完成生涯2000個籃板，並朝著第1名田壘的2222個邁進。他表示，能達成這項紀錄花了很多時間累積，對於下一個目標不會多想，繼續搶就對了。

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