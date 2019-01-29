「小鮮肉」大驚奇 新人王呼之欲出

獨行俠東契奇（中）豪取35分12籃板10助攻，菜鳥年第2度拿下大三元。（今日美國）

NBA江山代有才人出，聯盟中已有一批22歲以下的未來之星，蓄勢待發，已成為球隊的棟樑。本季新人王大熱門的獨行俠東契奇昨再創紀錄，成為史上首位未滿20歲就拿下2次大三元的球員；而爵士米契爾則擺脫「二年級生魔咒」，已連續12場比賽得分超過20分；另外，太陽布克、湖人中鋒祖巴克、英葛蘭等球星皆已嶄露頭角。（記者廖聿偉）

19歲飆2次大三元 東契奇第1人

獨行俠超級新秀東契奇昨豪取35分，外加12籃板、10助攻，成為史上首位未滿20歲就收集2次大三元的超級新星，可惜獨行俠120：123不敵暴龍，紀錄之夜空留遺憾。

場均20.5分

高居新人之冠

年僅19歲的東契奇出生於斯洛維尼亞，擁有「歐洲金童」封號。菜鳥年便展現驚人天賦，本季場均20.5分高居新人之冠，5.4助攻排名第2，新人王幾乎已成囊中物。

請繼續往下閱讀...

東契奇成為聯盟第4位在新人年就能拿下35分以上大三元的未來之星，與喬丹、奇德和柯瑞等名將並駕齊驅，而東契奇則是當中最年輕達成此成就的球員。

紀錄夜砍35分

可惜球隊沒贏

獨行俠近況不佳，昨與東部強權暴龍拉鋸至讀秒階段仍敗下陣來，吞下近7場比賽的第5敗。創紀錄的東契奇賽後沒有太多笑容，僅淡淡地表示：「勝利才是最重要的，大三元紀錄很難得，但沒有贏球陪襯，就失去意義。」

東契奇昨與攻下33分的暴龍球星雷納德互飆分，好表現也讓暴龍主帥納斯印象深刻，「東契奇身材結實，切入破壞力驚人，加上又有出色的傳球視野，無法輕易包夾，極難防守，他的未來性不可限量。」

（記者廖聿偉）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/