米契爾連12場破20分 差1步追平馬龍

爵士米契爾（右）昨攻下全隊最高29分，第3節獨拿13分。 （美聯社）

爵士二年級生米契爾昨攻下全隊最高29分，包括第3節獨拿13分，助隊逐漸擴大領先，終場125：111擊敗灰狼，近10戰9勝，戰績已衝上西部第6。

年僅22歲的米契爾，菜鳥年就已嶄露頭角，拿下灌籃大賽冠軍，並率領爵士爆冷殺進季後賽次輪，可惜季後在新人王之爭不敵七六人西蒙斯，但驚人的表現，已奠定在球隊一哥的地位。

場均28.1分 助隊單月11勝

米契爾本季場均攻下22.5分、4助攻、3.8籃板，各項表現更勝新人年，尤其進入1月後手感火燙，場均飆升至28.1分，爵士戰績也跟著扶搖直上，單月已累積全聯盟最多的11勝。

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米契爾已連續12場得分超過20分，成為自2000年「郵差」馬龍連13場20分後，隊史第2長的紀錄。

米契爾表示：「教練和隊友都不斷鼓勵我，做我的最佳後盾，即使陷入低潮，也不怕被苛責，成為我成長的動力。」米契爾此戰前12投僅2中，但之後漸入佳境，表現優異。（記者廖聿偉）

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