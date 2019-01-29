湖人主將缺陣 「小小兵」立大功

湖人祖巴克（中）攻下24分及生涯單場最多的16個籃板和4阻攻。太陽一哥布克（右）則貢獻全隊最高21分。（美聯社）

陷入3連敗的湖人昨拿西部墊底的太陽止血。21歲年輕中鋒祖巴克打出代表作，攻下24分及生涯單場最多的16個籃板和4阻攻，英葛蘭則挹注22分，終場以116：102賞給太陽8連敗。

湖人英葛蘭（右）在詹皇缺陣期間，場均貢獻18.2分。（美聯社）

祖巴克、英葛蘭 雙星出擊

湖人傷兵滿營，庫茲馬、詹姆斯、錢德勒和波爾皆缺席，靠著年輕小將主導戰局，最多領先達17分。

賽前湖人主帥華頓擬定戰略「強攻禁區」收到奇效，昨禁區得分70：46強壓對手；太陽三分球也不靈光，全場26投僅7中，命中率26.9%，不及湖人的43.5%。

來自歐陸的祖巴克本季受重用，場均出賽時間15分鐘，較上季大幅提升，尤其近5場繳出19.4分、9.4籃板的優質成績單，讓華頓相當滿意。祖巴克表示：「我的主要任務是防守、鞏固籃板，所以盡全力卡位，替隊友製造更多進攻機會。」

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湖人一哥詹姆斯已連續缺席16場比賽，湖人僅拿下6勝，戰績從西部第4滑落到第9；在詹姆斯養傷期間，21歲的英葛蘭場均貢獻18.2分，是球隊最穩定的攻擊手。

布克飆21分 全隊最高

太陽一哥布克昨貢獻全隊最高21分，但狀元中鋒艾頓因膝傷缺陣，禁區門戶大開，吞下本季聯盟最多的41敗。布克場均能轟下24.5分，是22歲以下球員中的得分王，可惜球隊積弱不振，有志難伸。

（記者廖聿偉）

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