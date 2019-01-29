霸氣喬帥 挑戰「雙4大滿貫」

奪澳網第7冠的喬帥，開心與獎盃合影跟球迷分享喜悅。（法新社）

連3大冠後 劍指法網

〔記者卓佳萍／綜合報導〕收下生涯第7座澳網冠軍的世界球王喬科維奇昨天現身墨爾本植物園，高捧獎盃與球迷分享喜悅，連掃3座大滿貫冠軍的他霸氣地說：「2016年拿過法網冠軍，為什麼不能再拿一次？」挑戰成為公開賽時代以來，「雙4大滿貫」第1人。

外媒看好可超越費爸

去年初手肘動刀的喬科維奇從當年法網復出，背後教練團、體能訓練師功不可沒，不到半年時間逐漸找回狀態，掃下去年溫布頓、美網與今年澳網3座大滿貫，生涯累積15座大滿貫冠軍，超越兒時偶像山普拉斯的14座，外國媒體看好，31歲的喬帥未來有望突破費德爾的20冠紀錄。

喬科維奇表示，超越山普拉斯紀錄讓他難以言喻，他也很清楚與費德爾的紀錄越來越靠近，「這一直是激勵我前進的動力。」

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談到如何找回狀態，喬科維奇認為重點在於心態，「我成功的秘訣就是相信自己，保持積極、想像自己就是場上的贏家。」

喬科維奇距離「雙4大滿貫」僅差1座法網冠軍，他表示，將繼續加強紅土技巧、追求進步，擊敗納達爾是他的終極任務。

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