菜鳥不菜 林玉書向「萌神」看齊

台元彭曉彤（中）飆進4顆三分球，砍下全場最高22分 。（記者林正堃攝）

6人得分上雙 電信3連勝

電信林玉書上場才7分半鐘，投進2顆三分球貢獻10分。 （記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕WSBL昨進行第2循環，電信11名上場球員皆有得分紀錄，終場以97：52痛宰台電，收下3連勝。

電信6人得分上雙，黃湘婷攻下全隊最高13分、9籃板，徐千惠12分；替補上陣的新人林玉書展現高效率，上場7分半鐘，投進2顆三分球貢獻10分，也讓場邊的學姊起身為她喝采。

來自輔大的林玉書是少數非電信建教體系的球員，去年10月才加入電信。前一循環對上台電她僅上場3分鐘，昨再度上陣，展現射手實力，她說：「第2次出賽比較不會那麼緊張，且平常上場時間不多，要好好把握機會。」

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身披30號戰袍，林玉書透露，不僅是因為生日，剛好也是她的偶像勇士柯瑞的號碼，期待能向偶像學習，成為更出色的射手。

另一場，台元後衛彭曉彤飆出生涯新高22分，仍難擋多點開花的國泰，終場以67：78落敗。

台元彭曉彤飆4顆三分球

彭曉彤昨飆進4顆三分球，砍下全場最高22分，她說：「上一循環手有點撞到，今天特別拉高投籃弧度，感覺還不錯。」

彭曉彤透露，先前跟著台灣藍隊訓練，在教練華格納建議下學習柯瑞的投籃動作，也收到成效。今年年假彭曉彤不打算玩樂，頗有企圖心的她說：「會找教練進行一對一訓練，不要因為放長假讓狀況掉下來。」

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