柯瑞三分球更準了 破聯盟雙紀錄

勇士隊柯瑞昨進帳6記三分球，成為連7季投進200顆三分球的領頭羊，僅花39場也寫下最少場次紀錄。（法新社）

連7季破200記 史上第一

〔記者林岳甫／綜合報導〕「萌神」柯瑞昨用精準三分球寫下兩大里程碑，「表弟」卡森斯繳出傷癒復出代表作，攜手率勇士以132：100大勝溜馬，用11連勝結束客場之旅，戰績36勝14敗穩居西部龍頭。

僅花39場達陣 無人能敵

柯瑞僅前三節打卡上班，上場26分鐘，出手13次命中10球，包括6記三分球，斬獲全隊最高26分，其中上半場獨拿23分，第二節還砍進一記大號壓哨三分球，手感火燙。

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柯瑞本季已命中203顆三分球，成為NBA史上首位連續7個球季命中至少200個三分球的球員。本季他因傷勢缺席11場，仍掩蓋不了驚人三分球投射能力，至今出賽39場，場均命中5.2顆三分球，比2015-16賽季締造單季402顆紀錄的場均5.1顆還多，也是史上首名花不到40場就達成200顆進球的神射手。

卡森斯加溫 久違22分

卡森斯傷癒復出5戰，每場上場時間逐步增加，昨上陣25分鐘，末節獨拿12分，繳出22分、6籃板及4助攻，自2018年1月23日對公牛轟44分，暌違1年單場得分再破20大關。他表示，「很開心能回到球場，我對比賽十分熱愛並享受，勇士是支善於助攻隊伍，比賽打得簡單有趣。」

客場18勝8敗 勇士愛踢館

5場客場之旅昨劃下句點，勇士週五將挾著本季最長連勝氣勢，回甲骨文球場強碰七六人，卡森斯已迫不及待要首次在地主球迷面前秀球技。

值得一提的是，勇士本季作客18勝8敗，是聯盟最會打客場隊伍，與主場18勝6敗相距不大，柯瑞仍以高標準看待球隊，「我覺得我們可以變得更強，還有些缺點需要修正。」

勇士隊卡森斯（前）昨繳出22分，暌違1年單場得分再突破20分。（今日美國）

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