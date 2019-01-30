A.戴維斯有望合體詹皇 K湯跟著去湖人？

A.戴維斯（左）拋出交易震撼彈，最有機會落腳洛城，與詹姆斯（右）合體。（資料照，法新社）

渴望冠軍喊「賣我」

〔記者林岳甫／綜合報導〕A.戴維斯效力鵜鶘7季，已厭倦無法爭冠的落寞感，提前拋出交易震撼彈，湖人、尼克皆備妥菜單，期待能搶下這位頂級長人，而湖人被外界視為最有機會，因戴維斯的經紀人R.保羅旗下另一大咖球星正是「大帝」詹姆斯。

本季交易大限在美國時間2月7日，鵜鶘目前僅22勝28敗，落後西部第8快艇多達6.5場勝差，想闖季後賽難度頗高，更不用談競逐總冠軍，生涯僅打過2次季後賽的戴維斯才想被交易到具爭冠實力的隊伍。

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湖人、尼克下重本

湖人開出波爾、英葛蘭、祖巴克及首輪選秀權；尼克以波辛傑斯、菜鳥諾克斯及2019年第一輪選秀權，都不惜重本只求換到戴維斯。不過，外傳戴維斯與保羅已協議，即使最終無緣湖人，等2020年夏天變成自由球員，仍會到洛城與詹皇聯手。美國權威籃球記者沃納洛斯基指出，戴維斯若本季提前至湖人，今夏成為自由球員的勇士射手K.湯普森也會考慮改披紫金戰袍。

至於塞爾提克鐵定是搶人大戰中最悶的隊伍，即使老早就想網羅戴維斯，與厄文合體搶冠軍，無奈因「羅斯條款」規定，得等到今夏厄文恢復自由身，才能用交易方式換到戴維斯。

傳A.戴維斯若加盟湖人，K.湯普森（見圖）季末也可能跟著轉披紫金戰袍。（法新社）

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