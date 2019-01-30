羅斯條款惠球員 凍住綠衫軍搶AD

受限於羅斯條款，塞爾提克本季無法爭取A.戴維斯（中），與厄文（右）組成「雙狀元連線」。（資料照，法新社）

D.羅斯在2011年成為史上最年輕例行賽MVP，聯盟為給表現超群的新秀肯定，同年11月通過的新版勞資協議，當新秀合約期滿，生涯第二份合約可追求佔全隊薪資總額30％的頂級待遇，被稱作「羅斯條款」。

條款觸發需完成三條件其中一項，分別是例行賽MVP、兩次明星賽先發或兩度入選年度最佳陣容。早羅斯1年打NBA的杜蘭特於2011年與雷霆續約，憑藉兩度明星賽先發，成為「羅斯條款」首位受惠者。目前共羅斯及活塞葛瑞芬、雷霆喬治、拓荒者里拉德受益。

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值得一提的是，為避免球隊透過交易追逐潛力球星，規定各隊只能交易1名合約內容附「羅斯條款」球員。

塞爾提克前年夏天從騎士手中換來厄文，其合約包括「羅斯條款」。而A.戴維斯在2015年與鵜鶘續約有將條款加入，即使2016年與最佳陣容失之交臂，使條款無法觸發，當時失去2300萬美元（約7.1億台幣），如今變成綠衫軍本季無法組成「雙狀元連線」主因。

（記者林岳甫）

目前效力勇士的杜蘭特是首位受惠於羅斯條款的球員。（法新社）

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