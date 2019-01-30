可以沒總統、不能沒恰恰 恰迷世界變黑白

中信兄弟指標球星彭政閔即將引退消息一出，衝擊許多「恰迷」。（資料照，記者林正堃攝）

彭政閔本季重要賽事日期

〔記者倪婉君／台北報導〕「我們可以沒有總統，但我們不能沒有恰恰。」

這句話聽在一般人的耳裡，可能覺得太誇張，但對於前晚聽到「恰恰」彭政閔即將引退的「恰迷」來說，就有人的心情是這般崩潰，仍希望今天下午2點在中國信託金融園區召開的記者會，能聽到恰恰講出口的話，不是媒體寫的「那件事」。

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恰迷心中 仍抱一絲希望

從職棒元年開幕戰就進場挺兄弟的資深球迷曹之翰，已看了至少1500場比賽，他透露前晚10點聽到恰恰要開記者會後，LINE的球迷群組就一直有訊息進來，直到昨天早上都沒停過。他說，「對我認識的球迷來說，都是震撼彈，大家都沒有心理準備。」

「是不是中信兄弟要宣布郭泓志加盟，然後讓恰恰來歡迎他啊？」「還是恰恰的火星人運動發展協會要和兄弟合作做公益呢？」不少恰迷腦中一直想著別的事情，就是不希望是他們心中的「恰神」要宣布引退。

從前晚的不敢置信，到昨早看到本報報導恰恰確定今年打完要引退的消息，恰迷也逐漸相信，該來的真的來了。

曹之翰的臉書也被恰迷洗版，有人留下：「突然好悶，這世界從彩色變成黑白的。」也有鐵粉寫著：「內心本日的金句：我們可以沒有總統，但我們不能沒有恰恰。」曹之翰看到這些留言，也覺得眼眶濕濕的。

許多「恰迷」紛紛在臉書抒發情緒。（擷取自臉書）

恰恰對球迷好 有口皆碑

因為恰恰對球迷的好，是有口碑的。「支持他這麼久，我覺得他有兩點和其他球員不一樣，一是他對球迷的耐心真的很好、二是他的自律性很高。」曹之翰說，只要是恰恰的球迷就知道，他永遠是最後一個離開球場的人，他在比賽結束後要做1到1個半小時的重量訓練，「死忠球迷會在新莊球場外等他，有時還等到凌晨1點多，但恰恰只要開車出來看到球迷在等，他一定會停車下來，跟所有人簽名、拍完照再走。」

即便完成明星賽人氣王14連霸，恰恰始終都沒有成立所謂需要繳會費的球迷後援會，因為他覺得只要成立就會有小圈圈，他不想設限，也或許是他的球迷如此龐大的原因。

今天下午，不管彭政閔要說什麼，至少在他開口之前，就像曹之翰所說，「球迷還是會抱著最後一絲希望，哪怕現在已有99.9%的機會成真。」

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