看球看到變家人 「最幸運恰迷」盼他繼續打

曹之翰（右）在彭政閔的婚禮上，擔任總招待。（取自臉書）

〔記者倪婉君／台北報導〕從一個支持「恰恰」彭政閔的球迷，後來成為他結婚時的總招待，還被恰爸當成兒子一樣，都讓曹之翰成為最與眾不同的幸運恰粉。

陪恰爸看球 一見如故

「我在想是不是要請假，然後穿著恰恰的球衣、舉著他的大旗，到中國信託金融園區去挺他。」曹之翰昨根本沒有情緒上班，心情也很糾結，「我其實不想聽他親口講（退休），但又很想到場支持他。」

請繼續往下閱讀...

曹之翰在5年前的7月，就已達成個人進場看兄弟比賽的1200場里程碑，從元年看球至今，在球迷圈中也小有名氣，大家叫他「老爹」。「恰恰（2001）剛進來時，我還沒有那麼注意他，結果隔年他接4棒，讓我嚇了一跳，因為那時陳致遠很紅，後來我就開始關注他。」

恰恰婚禮 擔任總招待

到了兄弟2003年完成三連霸之後，有次在球場透過其他球迷的介紹，曹之翰認識了恰爸，兩人一見如故。「恰爸那時就跟我說：『你就坐我旁邊，跟我聊天。』看了1年之後，恰爸就把我當兒子一樣。」

曹之翰（左）陪著恰爸（右）一起看比賽。（取自臉書）

之後恰恰都會聽恰爸聊起曹之翰，也讓兩人成為朋友。「好笑的是，因為我比較早結婚，恰恰結婚時，還猶豫過要不要給我帖子，後來還是恰爸把我叫去他們家裡，除了親自給我喜帖，還叫我當總招待。」就連後來「恰弟」彭政欣結婚時，曹之翰都是總招待。

儘管和恰恰已像家人般熟悉，「從球迷角度，他還是我的球星，我也希望他能像鈴木一朗一樣繼續打。」恰恰在2008年總冠軍賽第2戰奮力衝上二壘腳拉傷的身影，仍深深印在腦海，他也知道網路球迷在虧恰恰近年經常「慢跑」上一壘，「年紀到了的球員，要他什麼時候都衝，是不可能的。我認識的恰恰不會放棄任何一球，但他心中有一把尺。」

「恰恰從頭到腳的東西，我都有。」在曹之翰的收藏品中，除了頭盔、手套、球棒，還有恰恰親自送的單場MVP獎座。如今看著恰恰將邁向生涯最後一年，「難過一定會有，因為總有這一天，但我一直希望只要他維持去年成績，他就能繼續打下去。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/