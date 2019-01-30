34號球衣不換 綱總執教鞭開工

高志綱昨首次以獅隊二軍總教練身分投入春訓。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管高志綱不像彭政閔還有一年的「引退年」可以好好和球迷告別，但可以確定的是，他的傳奇34號仍會一路相伴，昨正式以獅隊二軍總教練身分投入訓練，經典背號並沒有換。

在彭政閔宣布今年球季結束將引退之後，另一傳奇球星高志綱已在去年接受獅隊安排，結束14年球員生涯、轉任二軍教頭。高志綱在結束赴美約3週的充電後，昨也首次拿起教練棒加入春訓行列。

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只是外界也好奇，高志綱是否會有引退儀式？獅隊領隊蘇泰安昨表示，志綱才剛從美國回來，行銷團隊將於今天和他進行最後確認，「我們會在開季之前替他舉行記者會，讓他自己對外說明，包括是否要有引退儀式。」據了解，高志綱對於舉辦引退儀式的意願並不高。

對引退儀式意願不高

至於高志綱的背號34號，之前也引發討論是否成為永久退休背號。蘇泰安則重申，球團已訂有背號退休規範，除了需符合效力獅隊15年以上，成績也必須達成一定紀錄，「在此還是要特別感謝志綱，儘管他可能打得更久，就能更接近球隊門檻，但他還是選擇配合球隊的需求。」

高志綱距離門檻還差1年，但他已確定當了教練之後，背號依舊維持34號，也就沒有所謂「背號退休」的問題。下週將滿38歲的高志綱，對於第一天以教練身分開工，則忍不住說：「第一次拿教練棒手很痠。」

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