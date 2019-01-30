瑪琳韌帶斷裂 重創東奧衛冕路

西班牙前羽球球后瑪琳在印尼大師賽決賽傷退，至少需休養半年。（資料照，法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕世界羽壇近來不平靜，前球后西班牙瑪琳上週於印尼大師賽冠軍戰傷退，未料傷勢比預期嚴重，昨證實為右膝前十字韌帶斷裂，至少要休養半年。而泰國一姊依瑟儂則是在印尼大師賽後宣布退出國家隊，成為職業球員。

25歲的瑪琳遭遇生涯最嚴重的運動傷害，昨已進行手術，休養數週後，將展開漫長的復健。她也在個人社群網站發文，強調已做好心理建設，會在最短的時間重返顛峰。

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英國媒體《BBC》對於瑪琳傷勢並不樂觀，認為傷後恐影響運動表現，且奧運積分將於4月底開始，瑪琳要在復出後快速累積足夠的積分才能進軍東京奧運，衛冕之路坎坷。

依瑟儂退出國家隊

戴資穎死對頭依瑟儂今年加入曼谷的俱樂部成為職業球員，對於退出國家隊的決定，她表示並非為了錢，而是國家隊的訓練已無法再精進，需要更高強度的刺激和環境，球技才能更上層樓。

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