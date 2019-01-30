陪我們18年的「恰恰」 總ㄟ心中的傳奇

18年中職生涯，彭政閔堪稱中職的「打擊教科書」，也是象迷心中巨大的英雄。 （資料照）

首安從「草總」手中擊出

曾擔任兄弟象教頭的謝長亨，談起一代球星「恰恰」，直說緣分很奇妙。（資料照）

2001年「恰草對決」，恰恰從「草總」謝長亨手中敲出首安。（取自網路）

〔記者林宥辰、吳清正／綜合報導〕今天將宣布季後引退的「恰恰」彭政閔，18年生涯平均打擊率高達3成34，是中職最穩定的打者，尤其他獨特的「恰式推打」獨樹一格，連續16季打擊率都超過3成，已形成中職難以突破的「恰恰障礙」。不過，堪稱中職「打擊教科書」的彭政閔也不是剛起步就一帆風順。

彭政閔中職成績

彭政閔2001年以兄弟象第一指名開啟職棒生涯，起初多以代打上陣，該年3月31日面對獅隊中繼投手謝長亨，彭政閔代打終於擠出生涯首安、首打點，終止生涯前10場出賽（不計只守未打）無安打的乾旱期，打擊率僅0.071。

2001「恰草對決」 唯一一次

彭政閔畢竟是有天賦打者，經由訓練和實戰調整，逐漸適應職棒投手，進入夏天後火力加溫，7月底打擊率上升到2成67，8月17日首度單場3安，打擊率也首次突破3成大關，球季最後8場比賽7場有安打，以3成16結束新人球季，開啟連16年單季打擊率超過3成的紀錄。

謝長亨2001年締造中職第1位百勝投手於季後退休，誰也沒料到，當時一次比賽後段的代打打席，竟成了兩代名將唯一一次的傳奇對決。當年菜鳥彭政閔從前輩手中討到便宜，18年過後，彭政閔已經是現役中職球員中，唯一和謝長亨對決過的長青打者。

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兩代名將共事 緣分巧妙

謝長亨昨回憶這段歷史的「恰草對決」，他說：「當時彭政閔擊球力道強，我沒能反應，形成安打，那時候還沒辦法完全感覺出恰恰日後會有如此成就，不過當時就覺得，他並非只是會拉打的打者，打擊很全面。」

緣分巧妙安排，2013年3月經典賽，謝長亨是台灣隊總教練，彭政閔擔任隊長，並肩合作抗外。草總說：「恰恰接經典賽國家隊隊長，當時他的球員生涯步入中期，已經是陣中老大哥，很有領導魅力，小老弟都聽他的，他也成功擔任球員和教練團之間的橋樑，打出整支球隊的凝聚力。」經典賽後，謝長亨執掌兄弟象兵符，繼續和彭政閔在職棒隊共事。

57歲的謝長亨感嘆光陰荏苒，一代球星如今也要退役，「緣分真的很奇妙，對恰恰而言，應該也是一段驚奇之旅。」

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