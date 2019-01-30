6大經典時刻 「恰」是你的回憶

恰恰2008年京奧驚天一撲，被形容是用生命在打球。（取自網路）

前言：「恰恰」彭政閔職棒生涯已歷經18個球季，戰功彪炳，且看盡中職起落與再次崛起，不僅是中職的「臉（Face）」，跨世代的代表人物，恰恰更力拚多場國際賽關鍵戰役，是台灣隊不可或缺的精神領袖。

2013年經典賽對澳洲一役，彭政閔不但充當「鋼鐵人」肉身擋球，還在6局上開轟，隊友在他回壘後拉大鼻孔歡迎他。（資料照）

恰恰怒捶變電箱，造成手傷。不但遭減薪，還斷送旅外機會。（資料照）

彭政閔生涯打過10次中職總冠軍賽，為現役球員最多，今年球季結束後將高掛釘鞋，恰恰生涯的6大經典時刻，在很多老中青球迷心中都留下不可抹滅的回憶。

2001.6.17 消失的首轟

彭政閔生涯已擊出190支全壘打，事實上至少要再加1轟，因為彭政閔曾遭遇「消失的首轟」。

2001年6月17日彭政閔在新莊球場，從中信鯨宋肇基手中打出右外野深遠安打，雖然從慢動作重播可以看出是全壘打，但裁判判為活球，彭政閔的生涯首轟憑空消失，直到7月19日才從興農牛蔡重光手中打出紀錄上的第1轟。

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彭政閔不是純長打型打者，但是創下不少全壘打紀錄，包括2007年只用了22場就擊出10轟，打破興農牛怪力男保持的23場最快10轟紀錄，2008年10月17日對La new熊打出季後賽史上首次的單場3響砲，2015年10月22日對Lamigo桃猿打出總冠軍賽史上第1支場內全壘打。（記者吳清正）

2005.8.26 變電箱事件

彭政閔個性溫和，但是求好心切有時也會暴走，最著名的就是「變電箱事件」。

2005年8月26日兄弟象在嘉義市球場出戰誠泰COBRAS，彭政閔先被先發投手林英傑觸身球，後又被三振，回到休息室後氣得猛捶變電箱，造成右手腕粉碎性骨折，球季提前報銷，也因此錯過亞運等國際賽事，甚至旅外機會，還被球團降薪10萬元。

2009年彭政閔也曾因為打擊和守備表現不理想，在休息室猛敲置物櫃和用頭盔砸白板，事後彭政閔自嘲表示，情緒管理已經比以前好很多，和捶變電箱受傷相比收斂多了。（記者吳清正）

2008年 單季3支再見安

彭政閔生涯前7年共擊出659支安打，卻沒有任何再見安打，但是不打則已，一打就破紀錄。

2008年5月31日，彭政閔對興農牛的陽建福打出生涯第1支再見安打，不到1個月之後，6月22日再對米迪亞暴龍洋投雷霸龍打出再見安打，9月26日對中信鯨的10局下，從柳裕展手中轟出再見2分砲，生涯第1支再見全壘打，單季3支再見安打改寫中職紀錄。（記者吳清正）

2008.8.18京奧 頭部滑壘超激勵

2008年北京奧運，台灣隊帳面上僅獲第5名，且國際賽史上首度敗給中國隊，是球迷最不願意回想起的賽事。不過，面對南韓隊之戰，彭政閔不要命的「驚天一撲」差點以一己之力幫助球隊逆轉，至今仍讓老球迷津津樂道。

台韓賽前，台灣隊苦吞1勝3敗，全隊陷入低氣壓，首局南韓隊就拿下7分遙遙領先。2局下，輪到當時扛下第4棒的彭政閔，他突然改採觸擊，且全速跑壘更以頭部滑壘撲向一壘形成內野安打，也帶動台灣隊士氣。台灣隊一度追平，雖最終1分差落敗，時任總教練洪一中仍說，恰恰那一撲很關鍵。彭政閔該役單場4打數4安打，整屆北京奧運，他也是台灣隊表現最穩定的打者，擊出9安、打擊率3成10。（記者林宥辰）

2013.3.2經典賽 肉身擋球「鋼鐵恰」

彭政閔個性溫和，但是求好心切有時也會暴走，最著名的就是「變電箱事件」。

2005年8月26日兄弟象在嘉義市球場出戰誠泰COBRAS，彭政閔先被先發投手林英傑觸身球，後又被三振，回到休息室後氣得猛捶變電箱，造成右手腕粉碎性骨折，球季提前報銷，也因此錯過亞運等國際賽事，甚至旅外機會，還被球團降薪10萬元。

2009年彭政閔也曾因為打擊和守備表現不理想，在休息室猛敲置物櫃和用頭盔砸白板，事後彭政閔自嘲表示，情緒管理已經比以前好很多，和捶變電箱受傷相比收斂多了。（記者吳清正）

2015.9.26 比賽中尿遁拐氣

2015年9月26日，兄弟與桃猿之戰，5局上兄弟以7：1領先，猿隊在該局靠著接連攻勢將比分追到2分差，且2出局滿壘有大好逆轉機會，此時彭政閔卻跑離一壘防區上廁所，讓比賽中斷近2分鐘，最終猿隊攻勢也被這麼一拐給澆熄，猿隊總教練洪一中氣到向裁判抗議，裁判後續也告誡恰恰下不為例。不過兄弟最終仍遭到桃猿隊追平，並在延長賽以7：9落敗。

彭政閔賽後受訪時指出：「尿尿也是戰術之一，過去在國家隊也曾這樣做過，不知道為什麼中職就不行？」不過他也表示，當時是他自己想要去上廁所。（記者李冠霖）

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