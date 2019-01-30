WSBL》黃鈴娟22分 再扮台電殺手

國泰菜鳥黃鈴娟（左）昨再進帳22分，本季成為「台電殺手」。（記者林正堃攝）

國泰開季豪取5連勝

國泰陳薇安（左）開季連5場得分突破20大關，成為本季新人后大熱門。（記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕WSBL第2循環賽事，本季不敗之師國泰昨再度展現宰制力，上半場就領先38分，終場88：60大勝台電，拿下開季5連勝。總教練鄭慧芸表示：「開季球隊狀況良好，我們仍按照自己訂的目標努力，希望失分在60分以內，每節得分能突破25分。」

國泰菜鳥黃鈴娟本季成為「台電殺手」，上一次對戰攻下生涯新高18分，昨再刷新紀錄，三分球10投4中，進帳22分，她表示：「對上台電沒有特別順手，只是賽前準備充足，希望表現不要大起大落。」

黃鈴娟對上台電場均可獲20分，但碰上其他2隊，場均只有2分，落差甚大。

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本季WSBL有12名球星西進中國，人才大量外流，但也給新人更多揮灑的舞台。

陳薇安連5場破20分

國泰陳薇安昨豪取全場最高23分，開季連5場得分突破20大關，成為本季新人后大熱門。她表示，對自己的進攻很有信心，但防守卻漏洞百出，賽後觀看影片發現有很多缺點，必須儘快改進。

相較於陳薇安和黃鈴娟在新人球季就大放異彩，同為世大運國手的羅蘋相對落寞，仍在找尋場上定位，無法發揮過去優質射手的實力。

羅蘋本季獲得重用，場均上場時間超過17分鐘，但僅貢獻3.2分，外線失靈，5場比賽累計8投僅2中。她表示：「教練鼓勵勇於出手，至少要把握住空檔機會，但我常會想太多，一猶豫便錯失良機。」

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