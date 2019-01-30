WSBL》黃湘婷霸禁區 電信4連勝

電信黃湘婷（右）攻下全場最高18分，外加8籃板和5助攻。 （記者林正堃攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕WSBL戰績排名2、3名的電信和台元本季二度過招，電信黃湘婷攻下全場最高18分，外加8籃板和5助攻，全方位的演出，率隊73：57擊敗台元，收下4連勝。

聯盟籃板第2、阻攻第1

黃湘婷本季成為球隊倚重的禁區屏障，場均貢獻7.8籃板，高居聯盟第2，1.8阻攻則是聯盟阻攻后。她表示，球隊近況不錯，希望能繼續連勝，尤其下一場出戰國泰，要打破對方的不敗之身。

三屆「得分后」吳盈潔和劉希曄本季轉往WCBA，台元失去兩大進攻主力，開季戰績不理想，拿下1勝4敗，排名倒數第2。

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20歲的後衛彭曉彤本季成為台元主力先發，昨進帳12分，其中有6分集中在第4節，可惜未能助隊終結4連敗。

彭曉彤成台元得分王

邁入WSBL第2年的彭曉彤，本季成績大幅提升，場均從上季的4.2分躍升至13分，成為球隊得分王。

彭曉彤表示：「兩個學姊離隊，我必須分擔更多的得分重任，但現階段最重要的仍是把節奏控制好，才能幫助球隊止敗。」

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