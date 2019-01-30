SBL》包週、月MVP 蔣淯安雙喜

台啤後衛蔣淯安包辦SBL上週和1月份最佳球員。（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台啤後衛蔣淯安昨雙喜臨門，包辦第16季SBL第11週和1月份最佳球員，也是他本季第二度獲此殊榮。小安表示：「我們是一個很棒的團隊，本季產生良好的化學效應，能同時拿兩個獎，要感謝教練和隊友的協助。」

台啤在農曆年前封關戰搶下4連勝，穩居第2名，距離龍頭金酒僅有半場勝差，蔣淯安被視為頭號功臣。

蔣淯安1月份出賽9場，場均上陣25分鐘，貢獻14.3分、2.4籃板、3.9助攻和2.2次抄截，其中助攻和抄截數皆高居本土之冠，1月有8場得分突破雙位數，獲獎實至名歸。

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蔣淯安曾於本季第3週和去年11月包辦雙料MVP，昨再度「梅開二度」，讓他成為本季年度MVP大熱門。邁入生涯第5個球季，首度擔任隊長，蔣淯安場均得分和助攻數都創下生涯新高，且屢屢扮演「第四節先生」，成為台啤戰績脫胎換骨的靈魂人物。

談起年度MVP，小安當仁不讓，他表示：「當然有企圖心角逐MVP，畢竟生涯還沒拿過年度個人獎項，但仍以團隊為優先，球隊成績好，自然更有機會獲獎。」

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