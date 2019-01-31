第5冠與兩里程碑 恰恰最想要的句點

彭政閔球員生涯最後1季，最希望再拚1座總冠軍。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕今年將是彭政閔球員生涯的最後1個球季，最想再拚1座總冠軍，並挑戰2000安、200轟紀錄。

彭政閔表示，前幾年多次差一點點就能贏得總冠軍，是職棒生涯最遺憾的事情之一，總冠軍是最高的榮譽，希望在球員的最後1年和隊友們一起努力，再拚1座總冠軍；中信領隊劉志威也表示，希望今年能奪得總冠軍，讓彭政閔沒有遺憾地退休。

彭政閔生涯拿過4次總冠軍，包括新人球季的2001年起3連霸，彭政閔也在2001和2003年獲選總冠軍賽優秀球員，之後直到2010年才再度嚐到封王的滋味，2014年起連續4年在總冠軍賽敗北。

請繼續往下閱讀...

8月滿41歲的彭政閔昨天也表示，希望有機會達成2項個人紀錄。這2項紀錄就是2000安和200轟，其中安打只差43支，上半季就可望達成，全壘打則還差10轟，必須加把勁，去年彭政閔打出6轟，上一次單季10轟是2013年。

如果這2項紀錄都能達成，加上230盜壘，彭政閔將樹立2000安、200轟、200盜的「恰恰障礙」，此外，彭政閔生涯得分1061，距離張泰山保持的中職紀錄只差14分，也可望在上半季超越。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/