「我與球迷的23號回憶」恰教練換號無妨

2019年彭政閔引退年，中信兄弟整季將穿上背後有恰恰視覺圖騰的球衣。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕彭政閔身穿黃衫征戰了18個賽季，不僅是黃衫兄弟精神領袖，身上的「23」背號也具指標意義。彭政閔和中信兄弟簽下4年教練約，日後轉換身分是否也換背號？彭政閔尚未決定，唯一確定的是，中信兄弟的「23」背號不會再有球員選擇。

擔任教練後改穿其他背號，彭政閔認為也是可行方向，「換個背號也沒有什麼不好，畢竟『23』背號是屬於球員時代的我和球迷的回憶，擔任教練的話有可能換新背號，不過，這也並非自己能夠決定。」

當初選擇「23」，彭政閔透露，也並非自己的決定，他笑說：「當時球隊管理給我的。」彭政閔說，「23」過往曾經有路易士、奧力偉等洋砲穿上，當時球隊管理說，希望他穿這背號能延續重砲手形象。

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如今，「23」成為彭政閔和球迷的專屬回憶，中信兄弟球團也有意將背號退休，領隊劉志威說：「以彭政閔對球隊的貢獻、在中職的地位，絕對值得球衣退休，不過，轉任教練後是否換背號仍不確定，也無法確定背號是否今年就隨彭政閔退休。球隊也正擬定相關的標準，希望將來退休背號有所依循。」

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