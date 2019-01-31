彭政閔眼眶泛淚，宣布今年季後將卸下球員身分。（記者陳志曲攝）

各位媒體朋友大家好，很抱歉讓你們等到今天，今天開這個記者會是要告訴大家自己球員規劃的方向，中華職棒走到今年將邁進第30年，感謝洪董事長、兄弟們成立了職棒，給予球員們舞台努力付出，也很榮幸自己能夠參與了19年。

在這19年職棒生涯中，有很多喜怒哀樂，在這過程中從剛進職棒、職棒最低潮時期和最豐盛的時期，這樣起伏多次的情況，經歷2聯盟合併和許多球隊易主，還有一個個隊友、朋友的離開或引退，很慶幸也很幸運自己能夠打到現在。在這19年裡很高興能夠認識這麼多記者朋友們，還有球迷朋友的支持與鼓勵，也很榮幸有大家的陪伴與肯定。

非常感謝中信兄弟給予我這個舞台，來展現我的專業和努力，也感謝球團的肯定幫我辦了這麼重大的記者會，讓我親自跟大家說明自己球員生涯規劃，今年球季結束後，我將卸下球員身分，往後日子我會繼續專研自己的專業，把自己所學奉獻給愛棒球的球員和球迷朋友，

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再次謝謝大家的支持與肯定，謝謝。

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