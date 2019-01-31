哈登刷得分紀錄 鵜鶘踢館送5鍋

火箭哈登（左）昨寫下1月場均43.6分紀錄，卻也被鵜鶘J.哈勒戴（右）賞了5次火鍋。（美聯社）

J.歐卡佛（右）攻下全隊最高27分，助鵜鶘客場擊敗火箭。（美聯社）

A.戴維斯因違反勞資協議挨罰150多萬台幣，他昨因左手食指受傷未能上場。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕鵜鶘除了有傷兵危機，「一哥」A.戴維斯前天高喊「賣我」交易，球隊陷入流言風暴，昨天面對「大鬍子」哈登領軍的火箭，鵜鶘全隊硬起來，6人得分超過雙位數，J.歐卡佛攻下全隊最高27分，讓哈登37分做白工，終場121：116贏球。

哈登飆37分 J.哈勒戴狂搧鍋

鵜鶘隊6名得分主力有5人在傷兵名單，僅剩的J.哈勒戴昨天搧出生涯最多6個阻攻，其中5次成功防守哈登投籃，J.哈勒戴打趣地說：「我心中的A.戴維斯甦醒了。」火箭教練丹東尼也稱讚J.哈勒戴是聯盟最佳防守球員之一。

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因左手食指傷勢列傷兵的A.戴維斯，經紀人向媒體放話提出交易，結果因違反勞資協議，聯盟昨開罰A.戴維斯5萬美元（約154萬台幣），這顆震撼彈多少影響球隊內部氣氛，但鵜鶘隊教練詹崔表示，他相信外界都已知道消息，不想再多說。

火箭昨主場吞敗結束1月最後一役，哈登此役全場出手32投11中，挹注37分，另有11籃板與6助攻，大鬍子1月平均得分達43.6分，是繼1963年3月張伯倫的月場均45.8分後，聯盟最高紀錄。

1月場均43.6分 僅次張伯倫

昨天是哈登本季紀錄夜之一，單月累積600分、100籃板與100助攻，加入魏斯特、貝勒、「大O」羅伯森，成為聯盟史上第四人，哈登1月份僅打14場比賽，花費最少場次達成此數據。

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