新秀挑戰賽 「東西連線」抗美帝

七六人B.西蒙斯（見圖）將與東契奇在世界隊合體，力抗美國大軍。（法新社）

19歲東契奇是新人王熱門人選。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA昨公佈明星賽新秀挑戰賽名單，「歐洲金童」獨行俠超級菜鳥東契奇、七六人B.西蒙斯將率世界隊，對抗由本季表現出色的湖人二年級生庫茲馬領軍的美國隊，而美國隊主帥由塞爾提克一哥厄文出任；世界隊由獨行俠老將諾威斯基率隊。

NBA近來吹起國際風，為增加新秀挑戰賽可看性，2015年將新秀對抗賽改制，以菜鳥、二年級生組成美國隊，以及來自各國新秀、二年級生組成世界隊，限定兩隊至少要選入3位新人、3名二年級生。

請繼續往下閱讀...

來自斯洛維尼亞、19歲的東契奇，本季繳出場均20.5分、6.9籃板及5.4助攻，日前還以19歲333天比下「大帝」詹姆斯的20歲100天，成為史上最年輕30分大三元得主，被視為年度新人王熱門人選。

東契奇憑藉好表現，在明星賽票選獲得不少球迷支持，但經球員、媒體票選後，意外高票落選，無緣在菜鳥年就榮膺明星賽先發殊榮，如今總算能在明星週亮相，與上季新人王西蒙斯、本季狀元太陽的艾頓合體，聯手對抗美國隊，為世界隊尋求連兩年勝利。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/