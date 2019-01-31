下一場贏回來！公鹿優良傳統保龍頭

亞德托昆波昨繳出21分、11助攻、8籃板，助公鹿擊敗活塞，戰績獨居聯盟第一。（今日美國）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕東部龍頭公鹿昨作客活塞，「字母哥」亞德托昆波繳出全面數據，拿下21分、11助攻、8籃板、3抄截與2阻攻，率隊以115：105贏球，是目前聯盟本季唯一不曾連敗隊伍。

亞德托昆波表示，球隊輸球過後，下一場總是能重新打起精神，公鹿輸球過後，隔場戰績是13勝0負，總教練布登侯澤表示，球隊現在有很好的傳統，下一場總能反彈回來。

請繼續往下閱讀...

公鹿目前36勝13負、勝率73.5%高居聯盟第一，不過東部排名第一的他們，僅領先暴龍0.5場勝差，七六人、溜馬也追在後頭。

名列第4的七六人昨作客湖人主場，主帥B.布朗決定實驗新的位置組合，恩比德挹注28分、11籃板，首度擔任控球後衛的J.巴特勒，以及扮演得分後衛的B.西蒙斯都有不錯表現，七六人終場以121：105輕取紫金兵團。

J.巴特勒攻下20分、B.西蒙斯則有19分，球員嘗試新角色，B.布朗表示，新嘗試收到好成效，從中看出球隊未來能進步的方向。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/