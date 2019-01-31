WSBL》鄭伊秀勇扛第一線 國泰6連勝

鄭伊秀（左）昨進帳19分，助國泰奪得開季6連勝。（記者林正堃攝）

國泰陳薇安（中）無緣將破20分連續場次繼續推進。（記者林正堃攝）

人人是咖 鄭、黃合攻38分

〔記者粘藐云／台北報導〕WSBL昨進行第2循環最後一日賽事，首戰由前段班國泰迎戰電信，國泰在鄭伊秀、黃鈴娟聯手攻下38分帶領下，終場以88：74收下6連勝。

國泰新秀陳薇安連5戰都攻下超過20分，但昨日在電信嚴防之下，僅攻下16分、5助攻，距離延續紀錄還差一點，她並不覺得可惜，順其自然，「現在還年輕，還有機會寫紀錄，今天其他隊友打得很好，球隊能贏球才是重點。」

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即便陳薇安火力遭限制，國泰仍有其他好手能挑大樑得分，鄭伊秀、黃鈴娟皆攻下全隊最高19分。

今年國泰有3名學姊西進WCBA包含陳鈺君、黃英利、黃凡珊，但補進4名學妹，身為球隊中生代、25歲的鄭伊秀表示，學姊有更大的目標去追逐，當然祝福她們。

現階段鄭伊秀成為站在第一線學姊，過去總是比較「省話」的她，也開始扮演起「說話」的角色，「對我來說是種磨練，以前都有其他學姊撐著，現在我該負起更多責任，也要幫助學妹，讓她們知道要做什麼。」

文祺22分 老球迷進場力挺

電信昨把文祺擺上先發，她繳出全隊最高22分、6籃板，謝佩君16分次之。文祺表示，國泰經驗很好，即便大幅領先，一旦對手嘗試反擊，都有人能適時跳出來得分，這也是兩隊經驗上的差別。

昨日賽後，有大批球迷包圍文祺索取合照及簽名，還有第1季的元老球迷，她笑說：「很開心看到有這麼多人進場支持女籃，也有球迷因為我而來看球，覺得很感動。」

電信文祺本季第2度投進壓哨三分球。（記者林正堃攝）

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