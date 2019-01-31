WSBL》台電8人輪替 拚出感動一役

台電拚到最後一刻才確定敗北，郭佳紋難掩失望神情。（記者林正堃攝）

台電游楷樂（右）昨繳出全隊最高13分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕賽前苦吞跨季25連敗的台電，昨迎戰台元，展現十足拚勁，纏鬥到決勝節，才以56：62落敗，無緣在年前開胡，但主帥林紀妏仍給予球員肯定，認為她們打出令人感動的比賽。

台電上季以全敗收場，本季又遭遇傷兵困擾，包含林芷安、李郡歡前兩循環都未能登場，新秀張譯文季前膝蓋韌帶受傷，人力相當吃緊，昨也僅有8名球員輪替。

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昨面對台元，台電一度取得領先，且與對手纏鬥到最後一刻才敗下陣來。台元新秀卓敬攻下全隊最高15分，蔡佩真13分次之；台電游楷樂13分最高，郭佳紋11分次之。

「還不是贏的時候。」林紀妏表示，現階段球員的心理甚至技術層面還不及對手的一半，這場比賽已是超水準演出，「相信場邊的每個人都有被我們感動到。」

林紀紋提到，前一循環球隊都以2、30分差落敗，但此役能和台元一路拉鋸，大家的進步感受得到，「關鍵時刻我們還是少了穩定度高的球員，拉鋸時心理負擔大，沒把握最後幾次出手機會。」

展望農曆年後賽事，林紀妏表示，希望修正前兩循環的缺失，相信會慢慢進步；至於傷兵林芷安、李郡歡能否復出，她說：「目前還得觀察，不能操之過急。」

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