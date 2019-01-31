讚恰恰好榜樣 綱總：想我們就來球場

統一獅二軍總教練高志綱，認真盯著球員練習。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕卸下球衣轉任統一獅二軍總教練，高志綱投入春訓昨僅第2天，他認真盯著球員，笑稱還在適應新角色，「一直站著腰好痠喔！我覺得我還是適合蹲著。」還開玩笑說，拿著教練棒不是為了打球給選手守備練習，而是要撐住自己。

赴美受訓 學習教練視角

結束美國訓練行程，高志綱收穫滿滿，他透露，有找一些教練聊經驗與想法，上課學習的思維也以教練角度出發，如何協助選手、建立彼此信任很重要，有時候教練也不是只有教球。

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理想教練 呂文生當樣板

高志綱心中最理想的教練是前獅隊教頭呂文生，他表示，和高國慶、潘武雄這一代球員都被呂文生帶過，「他信任選手、願意跟選手溝通、好好幫助選手，也給選手最大發揮空間、展現優勢。」

轉任統一獅二軍總教練的高志綱，還在習慣新角色。（記者黃志源攝）

比起總仔，下個月將滿38歲的高志綱比較習慣被叫賢拜，對於提早一步結束球員生涯，不像彭政閔還有一整季能道別，他說：「只是跟大家說再見方式比較不一樣，也不是不當選手就離開球場，即便未來恰恰當教練，若真的想看我或恰恰，一樣可以進場來看比賽。」

也因自己已轉職，高志綱把舞台留給球員，他說，教練身分永遠是輔助，以協助選手為優先。不過，不少球迷認為高志綱值得盛大引退式，對此他說，會再跟球隊討論。

恰恰引退 以為還會再打

談到恰恰季後退休，高志綱坦言嚇一跳，「畢竟恰恰成績都維持得不錯，總覺得還會再打個2年或3年。」他說，恰恰是很好的學長，也是榜樣，無論球場上的態度、面對棒球的態度、私下待人的態度，都很真誠實在，努力了這麼久也很不容易。

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