與美沒入札協議 陳韻文旅外卡關

陳韻文昨於獅隊春訓練習。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕去年季後，王柏融、陳韻文相繼行使旅外球員權利，如今王柏融從桃猿轉戰日職日本火腿隊，統一獅投手陳韻文旅外則暫緩，續留獅隊。據了解，確實有美職球團開價並提出合約，卻因中職和大聯盟未簽訂入札協議而卡關。

與國外球團接洽事宜都交給經紀人和家人，陳韻文就是專心準備自己，他昨透露：「上上禮拜有跟經紀人和球隊溝通過，決定留在獅隊繼續打拚，等今年有好的表現，再做之後打算。」

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有球隊開價並提合約

儘管有美職球隊願意網羅陳韻文，但兩聯盟的協議未定，旅外目標只能暫時喊停。陳韻文表示，不會覺得可惜，如果今年投得比之前好，還是有機會，「至少我自己要準備好，要有不錯的表現才有機會。」

陳韻文扛起獅隊守護神，去年成績亮眼，今年盼身體狀況調整得更好，一整年都很穩定，他說：「不要受傷為主，因為每年開季都受傷，在二軍調整，所以，今年還是希望自己節奏別那麼快，把身體強度拉起來，做好準備。」

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