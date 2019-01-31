被徵詢「以為遇詐騙」 莊佳佳掌桃市體育局長

桃園市體育局新局長人選出爐，將由跆拳道名將莊佳佳出任。（資料照，記者林正堃攝）

10月全運會 首要挑戰

〔記者林岳甫、謝武雄／綜合報導〕跆拳道名將莊佳佳即使未有體育行政相關資歷，昨破天荒接下桃園市體育局局長職務，今正式上任辦公，眼前最大挑戰是10月全國運動會。她說：「這對我是個不同的挑戰，我會努力學習並全力把事情做好，希望讓桃園體育發展更好。」

29歲莊佳佳國手資歷豐富，代表我征戰過亞運、奧運戰場，並在國際跆壇多次踢出佳績，贏過2011年深圳世大運女子73公斤金牌，2015年、2017年世大運67公斤級銀牌，以及2014年仁川亞運銅牌、2015年世界錦標賽金牌。

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莊佳佳在台北世大運落幕後宣佈退役，而跆拳道協會曾有意請她重出江湖，挑戰東京奧運入場券，她去年11月在台北舉辦的世界主席盃公開賽便短暫復出。

桃園市長鄭文燦當初尋覓體育局長人選時，鎖定退役選手、教練等身分，莊佳佳的資格完全符合。

莊佳佳透露，市長起初透過簡訊詢問時，她以為是「詐騙訊息」，直到相關人士幫忙連繫，雙方於一週前正式碰面，經過一番深思熟慮，她決定接下重任，期待用局長身分，為桃園的體育選手謀取更多福利。至於現在將不再考慮復出，要專心把眼前的任務做到最好。

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