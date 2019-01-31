足球》卡達翻身成勁旅 1球未失闖亞洲盃決賽

（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕卡達在2022年將舉辦世界盃足球賽，卻被看衰成實力最差的地主國，昨大軍在2019年亞洲盃4強靠著「銅牆鐵壁」，以4：0大勝地主阿拉伯聯合大公國，不僅證明實力有所提升，也完成隊史首次晉級亞洲盃決賽任務，明日將和亞洲傳統強隊日本爭冠。

世界排名93的卡達在國際足壇實力並非頂尖，3年後要在家鄉父老力抗各國強權，為保地主顏面，2013年聘請43歲、來自西班牙的桑契斯接掌U19國家隊兵符。

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在桑契斯領軍下，卡達在2014年亞洲U19錦標賽首次稱王，他前後擔任U20、U23及成人隊總教練，透過長期培訓計畫，如今再於本屆亞洲盃收到成效，打破2000年、2011年晉級8強的最佳成績，豪奪決賽門票，讓球迷與專家跌破眼鏡。

值得一提的是，卡達包括4強擊敗阿聯，小組賽對黎巴嫩、北韓、沙烏地阿拉伯，16強遇伊拉克，以及8強碰到由孫興慜領軍的南韓，至今依舊1球未失。決賽將挑戰4屆亞洲冠軍日本，桑契斯表示：「防守是我們晉級的關鍵，也是挑戰日本的利器。」

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