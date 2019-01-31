小時被嫌不是打棒球的料 恰恰感念鄭百勝

恰恰成為職棒的人氣球星，也算幫「恰爸」（見圖，資料照）圓了夢。

〔記者羅志朋／綜合報導〕「還有一個最需要感謝的人是鄭百勝，在我十幾年職棒生涯，給我很多技術和觀念，也是讓我保持穩定的關鍵人物。」「恰恰」彭政閔昨特別提到啟蒙師父鄭百勝，並感謝「鄭師父」無私教導。

恰恰曾多次在公開場合感謝「鄭師父」指導。（資料照）

鄭：恰恰天分不好 全靠苦練

鄭百勝出身台電，中職成立前夕，他的台電戰友在高雄復興少棒當教練，對方希望他有空來復興指導小球員，當時恰恰就讀小五，師徒倆初見面，鄭百勝這樣評價當時的恰恰：「胖胖的，跑不快、打不遠，沒有一樣好的！」

少棒時期的恰恰問鄭百勝：「我練得起來嗎？」得到的回答是：「你實力差人家那麼多，腳又慢，這樣打擊、守備和跑壘都不行啦，跑不快的話，你球也不用打了！」

「恰恰也算幫他爸圓夢」

聽到鄭百勝這樣說，無懼扁平足困擾，恰恰利用隊友休息時間瘋狂衝刺、跑步，別人練打100顆，他就練打300顆；恰恰國中就讀美和，鄭百勝已是統一獅球星，「恰爸」彭建明每週一會來高雄載鄭百勝到屏東美和指導恰恰打擊，每週六、日恰恰放假回家，鄭百勝職棒球賽結束，深夜就到恰恰家教球，持續到高中畢業。

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鄭百勝透露，其實他不隨便教人，但恰恰很認真、很有心，講什麼都會聽，基於惜才，他傾囊相授，「講實在的，恰恰天分不好，全靠苦練出來的，以前認為他能打進職棒就不錯了，沒想到打那麼好，我從來沒想過，恰恰也算幫他爸圓夢。」

恰恰與鄭百勝相識剛好滿30年，師徒情深，恰恰多次在公開場合感謝「鄭師父」指導，聽聞恰恰今年打完退休，鄭百勝說：「可惜啦，他還可以再打1、2年，今天有這成就不是我的功勞，全靠他的努力。」

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