關於恰恰》天敵是「凱撒」 專門打「嘟嘟」

恰恰對前統一獅洋投凱撒很沒轍，生涯對戰9打數未敲安，慘吞7K。（資料照）

●恰恰兒時是統一獅迷，最欣賞的球員鄭百勝，後來成為打擊啟蒙師父，原本恰恰要加盟三商虎，因三商虎解散，之後透過選秀加盟兄弟象。

恰恰右手中指套著黑色指套上陣，是為了保護先前手指頭韌帶受傷處。（資料照）

●恰恰2001年進兄弟象選穿23號球衣，原來這是當時兄弟管理賴永輝（賴桑）拿給他穿的，希望恰恰延續路易士23號巨砲傳統。

˙恰恰生涯打遍天下無敵手，但對前統一獅洋投凱撒沒轍，生涯對戰9打數未敲安，慘吞7K，堪稱天敵。

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●「嘟嘟」潘威倫生涯奪135勝高居中職第一，恰恰打嘟嘟超有心得，生涯對戰195次，打擊率3成85，外帶6轟。

●恰恰曾錯失旅美機會，不過1995年他赴美打IBA世青賽，並在波士頓紅襪芬威球場轟出全壘打，拿下大會明星三壘手獎。

●從2012年起，恰恰右手中指套著黑色指套上陣，保護先前手指頭韌帶受傷處，這是高球選手用的指套，可減輕擊球的衝擊。

●打完今年球季結束引退，恰恰職業生涯正好滿19年，僅次於張泰山的20年，高建三18年名列第三。

●恰恰今年打完引退，19年職業生涯年薪加簽約金高達9890.4萬元，中職史上第一。

（記者羅志朋）

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