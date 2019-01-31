恰恰留言版》陳瑞昌：將告別經典世代

聽聞恰恰將退休，「嘟嘟」驚訝又感傷。（記者黃志源攝）

彭政閔是「二代象」僅存現役球員，今年打完就退休，獅隊投捕教練陳瑞昌同為二代象成員，他感嘆地說：「就是一個世代的結束。」

高國慶喊話，剩最後一年能看恰恰英姿，希望大家好好珍惜。（記者黃志源攝）

陳瑞昌祝福恰恰在不同位置貢獻能力。（記者黃志源攝）

陳瑞昌表示，恰恰在中職最不好的時期加入，現在能成為中職指標，無論在球技的付出、對球迷的經營都非常用心，值得後輩學習，「看到學弟有這麼好的成就和影響力，滿驕傲的。」

陳瑞昌也透露，恰恰退休想法已醞釀多年，之前鼓勵他其實還能打，打到不行再考慮下一步，現在做這決定，就要在不同位置貢獻能力，很祝福他。

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高國慶：珍惜引退年看球

昔日美和中學學長彭政閔將退休，獅隊高國慶直呼嚇到了，「始終覺得他還能打，但就是有自己的規劃吧，祝福他！」

在高國慶眼中，彭政閔和陳金鋒、張泰山一樣是台灣職棒的傳奇，也是學弟榜樣，「他在這環境這麼久，付出這麼多，也一直在學東西，退下來當教練後，同隊球員要好好珍惜，從他身上多挖點寶。」

高國慶也喊話，剩最後一年能看恰恰英姿，希望大家好好珍惜，「只要有他的比賽，希望球迷都是9成滿，也希望恰恰退休後，中職球迷沒變少。」

潘威倫：不捨人氣王引退

現役球員中，潘威倫生涯交手最多次的打者就是彭政閔，眼看恰恰季後將退休，嘟嘟驚訝又感傷，「長期習慣恰恰在場上，他在中職是高人氣的指標人物，又是榜樣，選手和球迷一定會很不捨。」

潘威倫是彭政閔昔日美和中學的學弟，在國家隊多次並肩作戰，在中職更是頻繁對戰，嘟嘟笑說：「恰恰很難對付，遇到他都想說讓他打不好就行了，打擊廣、擊球又確實，壘上有人要很小心，例如二壘有人，那1分要守起來就會比較困難，不好解決。」

（記者郭羿婕）

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