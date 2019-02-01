SBL明星賽 國手級尬矮腳虎

二年級生黃泓瀚榮登人氣王，擔任黑武士隊長，挑選不少國手助拳。（資料照，記者林正堃攝）

黑武士隊：璞園簡浩。（資料照，記者方賓照攝）

黑武士隊：璞園陳冠全（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

黑武士隊：富邦蔡文誠（左）。（資料照，記者林正堃攝）

黑武士隊：裕隆呂政儒（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

人氣王黃泓瀚 任黑武士隊長

〔記者林岳甫／台北報導〕第16季SBL明星賽2月16日在桃園巨蛋開戰，昨由兩名人氣王台啤黃泓瀚、蔣淯安聯手國內籃壇傳奇女將錢薇娟、羅興樑，共同挑出黑武士、白武士的12人名單，最終意外造就「天龍vs.地虎」決戰。

第2年打SBL的黃泓瀚，去年夏天從金酒被交易至台啤，本季場均3.9分、3.9籃板及1.9助攻，仍挾高人氣成為人氣王，獲得黑武士隊長資格；而總教練由上半季龍頭金酒主帥吳俊雄出任。

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黃泓瀚昨在挑選陣容時，展現不俗選秀眼光，相中蔡文誠、呂政儒、簡浩、林郅為、陳冠全等國家隊成員，他說：「我相信我的隊友都很全能，一定可以擊敗白武士。」

蔣淯安本季高升台啤隊長，場均貢獻13分、4.6助攻皆為生涯最佳，至今兩度包辦單月及單週MVP，有望問鼎年度最佳球員。他向來人氣居高不下，昨以白武士隊長身分，挑隊友給總教練周俊三調兵遣將。

白武士隊長 蔣淯安挑9後衛

蔣淯安大膽挑選與自己球風相似的隊友，包括他在內，全隊共10名後衛，陣中長人只有洋將塞瑟夫、賈西亞。即使高度不足，小安堅信這批戰友能以速度衝擊對方，打出一場精彩華麗的明星賽。

此外，SBL明星賽連兩年在桃園巨蛋舉辦，將邀請高人氣LamiGirls啦啦隊在現場帶動氣氛，以及唱跳歌手鼓鼓、小男孩樂團、馬里愛樂團獻唱，欲給球迷一場隆重的籃球饗宴。

白武士隊長蔣淯安一口氣挑了9名後衛，希望靠速度贏過對手。（資料照，記者陳志曲攝）

白武士隊：達欣蘇翊傑（左）。（資料照，記者林正堃攝）

白武士隊：金酒于煥亞。（資料照，記者林正堃攝）

白武士隊：裕隆林韋翰（中）。（資料照，記者方賓照攝）

白武士隊：富邦林書緯（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

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