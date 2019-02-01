SBL明星賽》4成命中率不只一人 梅奧領銜飆三分

SBL史上最大咖洋將梅奧（右）將參加三分球大賽。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕達欣「史上最大咖洋將」梅奧確定報名本季SBL明星賽三分球大賽，屆時能否展現精準外線，擊敗眾家射手捧冠，成為明星賽一大看點。

梅奧本季三分球命中率39.3％，尤其他只要手感火燙，皆能把對手射得暈頭轉向，目前共3次單場三分球投進7顆以上，高居聯盟第一。

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在其餘參賽者中，受矚目的有金酒克羅埃西亞射手佐藍，他三分球命中率高達47.2％；尋求衛冕的璞園陳堅恩達40％，皆是梅奧爭冠假想敵。

灌籃大賽上次有洋將參賽是2015年的第12季，當時由B.戴維斯技壓群雄稱王。本季改變比賽制度，再次有洋將參戰，除了裕隆、台啤棄權，各隊皆派1洋將、1本土，屆時將進行3次灌籃，其中1次須由本土球員完成。

富邦勇士米歇爾經常在比賽中上演爆扣戲碼，與第13季冠軍蕭順議前來搶冠；台銀以第10季冠軍泰勒，以及彈跳力不俗的謝宗融出征，兩組人馬被視為冠軍熱門。

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