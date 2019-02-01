諾佬執教下馬威 東契奇怕了

東契奇（左）昨挑戰追平詹姆斯最快場次千分紀錄，僅差1分未能達成。（法新社）

諾威斯基受到尼克球迷熱烈歡迎，舉手向球迷致意。（法新社）

諾威斯基（左）和東契奇情同父子。（資料照，歐新社）

最快千分 難以超越詹皇

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠超級新人東契奇，昨與尼克一戰攻下16分，差1分追平湖人詹姆斯最快千分的紀錄，不過獨行俠仍以114：90大勝尼克。

東契奇昨賽前共出賽48場，累積得分983分，只要拿下17分，即可追平詹姆斯的紀錄，詹皇在菜鳥球季僅用了49場比賽，就完成生涯千分。東契奇昨打了29分鐘，球隊在大幅領先的情況下仍讓他繼續上場，但最後離達標還有1分差距。

請繼續往下閱讀...

尼克球迷 熱迎諾威斯基

40歲的「德國坦克」諾威斯基昨替補上陣，繳出本季最高14分，他曾在尼克主場麥迪遜廣場花園打過18場比賽，場均24.3分、6.9籃板，最高還曾拿過39分，昨他也獲得地主球迷的歡呼，他說：「我很享受在這裡比賽的感覺，這裡球迷多，也很懂籃球，場內氣氛很棒。」

值得一提的是，今年新秀挑戰賽，分別由塞爾提克厄文和諾威斯基擔任美國隊及世界隊的榮譽教練，來自斯洛維尼亞的東契奇則是世界隊，他先在推特向學長「求饒」，要學長別在場上吼他，還開玩笑地說，自己還是先轉隊好了。

兩人相差21歲，互動情同父子，昨諾威斯基則回應，要東契奇自己爭取上場時間，屆時他會嚴格地執教，「我會叫他認真打，要好好的給他上一課！」

至於近期因傷休兵的詹姆斯，已回到球隊進行對抗訓練，他也在社群媒體發布照片，並寫下「暴風雨前的寧靜」，讓外界猜測，詹皇是暗示湖人在交易截止前會有所「動作」，又或是他即將歸隊，帶領湖人衝擊其他球隊，引發諸多聯想。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/