林書豪高效率11分 新交易傳聞利空

林書豪（左）連5戰得分上雙，創下本季新高。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕老鷹昨作客國王，林書豪替補上陣繳出11分、5助攻，連5戰得分上雙，為本季首次，但老鷹防守仍薄弱，終場以113：135慘敗，無緣2連勝。

國王6人得分上雙，且板凳表現亮眼，共拿下80分，為獲勝關鍵，中鋒賈爾斯攻下全隊最高20分、7籃板，教練耶格爾也稱讚子弟兵表現，「每個人都很積極且正面。」

請繼續往下閱讀...

老鷹射手貝茲摩昨歸隊，相對讓林書豪上場時間受壓縮，昨僅上場19分鐘，6投2中攻下11分，後衛楊恩攻下全隊最高23分、8助攻。

昨日賽前又有新的交易傳聞，外媒《ESPN》指出，七六人有意拿狀元後衛佛爾茲，與老鷹交易替補中鋒戴德蒙，作為恩比德的替補，本季他繳出場均10.2分、7.5籃板，且防守能力不錯。

佛爾茲為2017年的選秀狀元，但受到傷病影響，表現未如預期，且近期罹患胸廓出口症候群，自去年11月中起就未再出賽，狀況未明，之前也曾傳出七六人亟欲把他送走。假如這項交易成真，佛爾茲的到來可能會影響林書豪出賽機會，屆時豪小子想證明自己的身手，將會更加困難。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/