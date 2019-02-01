國標舞亞巡賽台北站》考完學測拚榮耀 劉怡微「舞」動人生

劉怡微（右）、王甯弘（左）去年闖進決賽，今年希望至少能維持水準。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2019國標舞亞巡賽台北站2月28日將在台北小巨蛋登場，上千名世界各地的頂尖舞者將同場較量，其中台灣好手王甯弘和劉怡微更被寄予厚望。

目前就讀師大附中高三的劉怡微，小時候因中度脊椎側彎，開始跟著媽媽陳媦娟勤練國標舞，她說：「練習國標舞，讓脊椎有伸展機會，側彎問題才不會越來越嚴重。」為了準備學測，她休息兩週沒練習，重新練舞一度痛到流淚，「因為身體的狀況，更不能放棄練舞。」

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飽受脊椎側彎困擾，剛考完大學學測的劉怡微表示，她的目標科系是物理治療，「我希望能幫助更多和自己一樣的舞者。」她認為，很多國標舞者也有受傷問題，希望自己能有其他專業，與舞蹈結合。

劉怡微和舞伴王甯弘搭檔約2年多，兩人透露，找尋搭檔相當不容易，不只身高、舞技水準得相當，個性也要合得來，劉怡微笑說：「感覺比找男朋友還難。」

11歲開始學國標舞的王甯弘認為，透過這項運動，讓他學會更多國際禮儀，對於異性也會更尊重。至於今年的目標，他說：「去年我們有進決賽，希望能維持水準，甚至更好。」

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