兄弟們談恰哥》不敢看直播 紅龜怕自己哭

陳江和（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕中信兄弟隊長「紅龜」陳江和日前才宣告，生涯出賽數達千場就要卸下球衣，結果前天換好友「恰恰」彭政閔宣布今年季後也將引退，事前不知情的紅龜有些意外，原以為恰恰最快明年才退。

「跟屁蟲嘛！」陳江和猛虧彭政閔，其實前天根本不敢看恰恰記者會，「我怕我會哭，因為光想我自己的就會哭了。」和好友同年褪下戰袍，他笑說：「就哭2次而已啊！我和他的各1次。」

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陳江和除了練球，也要見習當教練，昨天就拿起教練棒，打滾地球和飛球給野手接。陳江和說，以前準備選手的部分就好，現在也要協助教練，兩邊兼顧，他和恰恰都想傳承回饋，讓台灣棒球越來越好。

因在宿舍同寢，彭政閔飽受足底筋膜炎所苦，陳江和全看在眼裡，理解他的決定，卻仍忍不住開玩笑：「我是他室友耶，都不知道他要退休，偷偷來嘛！我還在懷疑我們是不是朋友？」

詹子賢（記者黃志源攝）

年輕強打詹子賢透露，其實去年季中就聽彭政閔提過今年要退休，已有心理準備，但因與恰恰、紅龜感情深厚，他說：「2人都是非常照顧我的大哥，如果真的要離開，會比較捨不得。」

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