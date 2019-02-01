兄弟們談恰哥》下床的痛楚 周董感同身受

周思齊（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕中信老將「恰恰」彭政閔本季打完後將退休，同為37歲的隊友林智勝、周思齊感觸深，周董說：「同隊10多年，在恰哥身上學到很多，他的角色應是前無古人、後無來者。」

其實周思齊沒想過自己能打那麼久，但也因為如此，很能理解恰恰40歲要維持狀態有多難。他說，關鍵還是訓練，隨著年紀增長、體能下滑，要保持一樣強度的訓練會很辛苦，前置準備也多，這是別人看不到的，「恰哥說他每天起床都很痛苦，其實我也感同身受。」

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周董還能在場上奮戰，自認運氣好，儘管新合約未定，心情不受影響，他說：「公司給我的訊息是想好好栽培我，對我有一定期望，所以他們還在規劃；能有複數年合約當然最好，但還是要看公司對我的評價。」

林智勝（記者黃志源攝）

林智勝也說，彭政閔很照顧學弟，給他許多提點，「一起打拚的人都要退了，終究還是會到這一步，恰哥做這選擇其實也很煎熬，我會珍惜一起打球的日子。」

林智勝多次和彭政閔攜手打國際賽，他表示，恰恰是台灣隊靈魂人物，和陳金鋒一樣，光是精神就能影響學弟，不用多說而是直接做，自己也從他們身上學到不少。

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